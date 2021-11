Echtpaar via bankhelpdeskfraude voor ruim 280.000 euro bestolen

Een echtpaar uit Wageningen is eind mei door middel van bankhelpdeskfraude voor ruim 280.000 euro bestolen. De mogelijke dader, een 27-jarige man uit Den Haag, is vandaag aangehouden, zo laat de politie weten. Hij wordt ook verdacht van andere zaken in onder andere Sassenheim en Helmond. Bij deze andere zaken zou de Hagenaar twintigduizend euro hebben buitgemaakt, waardoor de totale schade op meer dan 300.000 euro uitkomt.

Het Wageningse echtpaar, van 55 en 60 jaar oud, ontvangt eind mei een sms-bericht met een link naar een "veilige omgeving". Vervolgens worden ze door de verdachte benaderd die zich voordoet als bankmedewerker. Hij weet het echtpaar zover te krijgen dat ze hem toegang tot hun computer geven. Met deze toegang weet hij uiteindelijk ruim 280.000 euro naar verschillende rekeningen over te maken. De Hagenaar zit op dit moment vast en wordt later voorgeleid aan de rechter-commissaris.

"Het is een klassiek voorbeeld van zogenoemde bankhelpdeskfraude, ook wel spoofing. Een oplichter belt meestal anoniem of met een vals nummer. Door een truc kan het op het scherm van de telefoon lijken alsof de bank belt. Vervolgens vertelt de oplichter, de nepbankmedewerker, dat er iets mis is met de bankrekening. Soms weten ze veel details over het slachtoffer door datalekken of phishing dat voorafgaand heeft plaatsgevonden", aldus de politie.