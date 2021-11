Windows 10 versie 2004 ontvangt vanaf 14 december geen updates meer

Nog iets meer dan een maand en dan stopt Microsoft met de ondersteuning van Windows 10 versie 2004, wat inhoudt dat deze versie van het besturingssysteem geen beveiligingsupdates meer ontvangt. Windows 10 versie 2004, ook bekend als de May 2020 Update, verscheen op 27 mei 2020.

Twee keer per jaar brengt de softwaregigant een grote feature-update uit voor Windows 10. In het geval van Windows 10 Home, Pro, Pro Education en Pro for Workstations worden die achttien maandenlang met beveiligingsupdates ondersteund. Gebruikers die na deze periode nog patches willen blijven ontvangen moeten naar een nieuwere versie upgraden.

Feature-updates voor Windows 10 Enterprise, Education en Enterprise IoT die in de eerste helft van het jaar verschijnen worden ook achttien maanden met updates ondersteund. Verschijnt de feature-update in de tweede helft van het jaar, dan bedraagt de ondersteuning dertig maanden. Microsoft adviseert organisaties om naar de laatste versie van Windows 10 te updaten of naar Windows 11 als de computer hiervoor in aanmerking komt.