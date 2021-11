HPE meldt datalek met persoonlijke klantdata in cloudomgeving Aruba Central

HPE heeft klanten gewaarschuwd voor een datalek waarbij hun gegevens in de cloudomgeving van Aruba Central mogelijk zijn gestolen.Aruba Central is een cloudgebaseerde netwerkoplossing voor het beheer van draadloze, bedrade en WAN-infrastructuur op allerlei locaties. Via een dashboard kunnen beheerders zaken als netwerkprestaties monitoren en problemen verhelpen.

Begin oktober wist een aanvaller door middel van een access key toegang tot informatie in de Aruba Central-omgeving te krijgen. Volgens HPE gaat het om gegevens die als "persoonlijke klantgegevens" moeten worden geclassificeerd, waaronder telemetriegegevens van netwerken en "contact tracing" data.

De gecompromitteerde data bestaat onder andere uit informatie over de apparaten van medewerkers van bedrijven en organisaties die via wifi met het bedrijfsnetwerk verbinding maken, maar ook locatie-gebaseerde data in het kader van coronamaatregelen. Via Aruba-accesspoints kunnen bedrijven via wifi en bluetooth informatie verzamelen over waar hun personeel precies ten opzichte van elkaar is. Dit moet bijvoorbeeld "riskante verkeerspatronen" inzichtelijk maken en ervoor zorgen dat medewerkers voldoende afstand houden.

Concreet gaat het om mac-adressen, ip-adressen, gebruikt besturingssysteem en hostnaam. Voor wifi-netwerken waarbij gebruikers moeten inloggen gaat het ook om gebruikersnaam. Verder bevatten de gecompromitteerde repositories informatie over datum, tijd en het wifi-accesspoint waarmee het apparaat van medewerkers verbinding maakt, waarmee de locatie van een gebruiker is te bepalen.

HPE kan niet per klant zeggen of er specifieke data is gestolen. Onder de AVG zijn Aruba en HPE verplicht om klanten te waarschuwen, zo laten de bedrijven weten. Doordat Aruba Central uit verschillende clusters bestaat zijn niet alle klanten van deze oplossing getroffen. Het misbruik van de access key werd via monitoringtools ontdekt. Vervolgens stelde HPE een onderzoek in, waarna het misbruik op 2 november kon worden vastgesteld.

Access keys voor Aruba Central worden automatisch na een bepaalde tijd geroteerd. De key in kwestie was vanaf 27 oktober niet meer geldig. Verder wordt data in de repositories automatisch na dertig dagen verwijderd. De gecompromitteerde data gaat dan ook maximaal terug tot 10 september van dit jaar. Hoe de aanvaller toegang tot de access key kon krijgen laat HPE niet weten.