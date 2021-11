Softwarestoring bij screeningsautoriteit Justitie raakte 70.000 mensen

De softwarestoring bij screeningsautoriteit Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid raakte naar schatting zo'n 70.000 mensen. Daarnaast moest de dienst wegens een andere storing, waardoor het mensen niet via de eigen kanalen over de storing bij het aanvragen van VOG's kon informeren, terugvallen op Twitter. Dat laat demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming weten.

Justis is een overheidsorganisatie die de betrouwbaarheid van personen en organisaties beoordeelt en is onder andere verantwoordelijk voor het afgeven van VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag) en GVA’s (Gedragsverklaring Aanbesteden) die werkgevers of organisaties van hun personeel kunnen vragen. Door een softwarestoring halverwege oktober was het bijna drie weken niet mogelijk om VOG's en GVA's aan te vragen.

Volgens Dekker heeft de storing zo'n 70.000 mensen geraakt die geen VOG konden aanvragen. "Dat kan gevolgen hebben gehad voor werkgevers en werknemers doordat een werknemer in afwachting van de VOG niet in een nieuwe baan kon starten. Ook andere processen waarvoor een VOG vereist is, zoals emigratie en inschrijving in registers van bepaalde beroepsgroepen, kunnen zijn geraakt", aldus de minister.

De storing begon op 15 oktober. VVD-Kamerlid Ellian wilde van Dekker weten waarom er niet eerder over de storing is gecommuniceerd. "In eerste instantie was er ook een storing in de systemen die het plaatsen van informatie op de website, het digitaal aanvraag-kanaal en het Klantcontactcentrum onmogelijk maakte", antwoordt de minister. Justis besloot daarom via Twitter mensen over de storing te informeren. Vier dagen later op 19 oktober was de website van Justis.nl weer in de lucht en konden ook daar berichten op worden geplaatst, evenals op het kanaal digitaal aanvragen (MijnJustis).

Ellian vroeg Dekker ook welke maatregelen er worden genomen om nieuwe storingen bij Justis te voorkomen. De minister stelt dat de focus de afgelopen weken vooral lag op het verhelpen van de storing en na een evaluatie zal worden gekeken welke maatregelen er nodig zijn. Wat nu precies de oorzaak van de storing was is niet bekendgemaakt.