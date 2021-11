Tor beloont vrijwilligers die bridge-server opzetten met T-shirt en stickers

Het Tor Project, de organisatie achter het Tor-netwerk, is een nieuwe campagne gestart waarbij het vrijwilligers die een bridge-server opzetten beloont met T-shirts, stickers en hoodies. Dagelijks maken zo'n 2,5 miljoen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen, maar ook om websites te bezoeken die in het land van herkomst worden geblokkeerd.

Het Tor-netwerk bestaat uit allerlei servers van vrijwilligers die het verkeer van Tor-gebruikers verwerken. Zo is de eerste server de entry guard, die het verzoek van de Tor-gebruiker naar de relay-node doorstuurt. Vervolgens gaat het van deze server naar de exitnode, die het verzoek naar het internet stuurt. De servers waar het Tor-netwerk uit bestaat zijn openbaar.

Regimes die niet willen dat hun bevolking van het Tor-netwerk gebruikmaakt kunnen de ip-adressen van al deze servers blokkeren. Om dergelijke blokkades te omzeilen zijn er "Tor-bridges". Dit zijn privé Tor-servers die als springplank dienen om toegang tot het Tor-netwerk te krijgen. Niet alleen zijn de Tor-bridges privé, ze kunnen ook hun netwerkverkeer aanpassen waardoor het lastig is om te zien dat iemand van Tor gebruikmaakt.

Op dit moment zijn er zo'n twaalfhonderd Tor-bridges, waarvan er negenhonderd het obfs4-obfuscatieprotocol ondersteunen om het netwerkverkeer aan te passen. "Helaas zijn deze aantallen sinds het begin van dit jaar aan het afnemen. Het is niet voldoende om veel bridges te hebben: uiteindelijk kunnen ze allemaal op blocklists belanden. Daarom hebben we een continue stroom van nieuwe bridges nodig die nog nergens worden geblokkeerd. En daarbij hebben we jou hulp nodig", zegt Gustavo Gus van het Tor Project.

Met de nu gestarte campagne hoopt het Tor Project er tweehonderd nieuwe obfs4-bridges bij te krijgen. Om vrijwilligers hiervoor te belonen kunnen die voor het draaien van meerdere bridge-servers onder andere stickers, hoodies en T-shirts krijgen. Om een bridge-server te kunnen draaien is wel een statisch ipv4-adres vereist. Verder mogen er maar twee bridges per ip-adres draaien en is een uptime van 24/7 nodig.