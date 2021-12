Politico: vicepresident VS vindt bluetooth-koptelefoons beveiligingsrisico

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris beschouwt bluetooth-koptelefoons als een beveiligingsrisico en gebruikt daarom alleen bedrade koptelefoons, zo meldt Politico op basis van drie voormalige anonieme campagnemedewerkers. Bij veel televisieoptredens en interviews op afstand is inderdaad te zien dat Harris een bedrade koptelefoon gebruikt in plaats van een draadloze koptelefoon of oortjes.

Volgens de bronnen waar Politico zich op baseert is Harris voorzichtig als het gaat om security en technologie. Onderzoekers hebben de afgelopen jaren meerdere bluetooth-kwetsbaarheden ontdekt waarmee het mogelijk is om apparaten aan te vallen. Om het aanvalsoppervlak te verkleinen adviseerde het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security recent nog om bluetooth, nfc, wifi en gps op smartphones uit te schakelen wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt. Een advies dat eerder ook de Amerikaanse geheime dienst NSA gaf.