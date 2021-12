Universiteit Utrecht stopt proef met slimme camera's in collegezalen

De Universiteit Utrecht stopt een proef waarbij slimme camera's worden ingezet om het aantal mensen in collegezalen en de universiteitsbibliotheek te tellen. De beslissing volgt na een protest van medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden die honderden van dergelijke camera's gebruikt en ondanks de bezwaren van plan is die te blijven gebruiken.

RTV Utrecht deed navraag bij de Universiteit Utrecht, die de scancamera's gebruikt in twee vestigingen van de Universiteitsbibliotheek. Daarnaast waren de camera's recentelijk geïnstalleerd in zeven gebouwen en acht onderwijsruimtes om de naleving van de coronamaatregelen te controleren. Deze proef is nu stopgezet.

"Naar aanleiding van de situatie in Leiden en het feit dat we voor het coronabeleid op dit moment niet de bezetting van de gebouwen hoeven bij te houden, is besloten om de camera's uit te zetten en de evaluatie van de proef naar voren te halen", zegt een woordvoerder tegenover RTV Utrecht. De universiteit zal na de evaluatie bepalen of de camera's in de Universiteitsbibliotheek weer worden ingeschakeld.