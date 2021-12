Universiteit Leiden schakelt camera's in collegezalen en gebouwen uit

De Universiteit Leiden heeft besloten om de honderden slimme camera's die in collegezalen en gebouwen hangen wegens de ontstane onrust over privacy tot nader order uit te zetten. Eerder deze week werd er door medewerkers en studenten van de universiteit tegen de aanwezigheid van de "classroom scanners" gedemonstreerd en eisten de demonstranten dat de apparaten zouden worden verwijderd.

Ondanks het protest liet de universiteit weten dat het de camera's zou blijven gebruiken en dat de privacy van personeel en studenten was gewaarborgd. De Universiteit Utrecht, die een proef met soortgelijke camera's deed, besloot de apparaten naar aanleiding van de onrust in Leiden echter uit te schakelen. Nu is ook het College van Bestuur van de Universiteit Leiden overstag gegaan.

"We betreuren dat medewerkers en studenten ongerust zijn geworden en leren hiervan dat we met onderwerpen die over privacy gaan nog zorgvuldiger moeten omgaan", zegt College-voorzitter Annetje Ottow. "We hebben vandaag een brief van de Universiteitsraad (UR) ontvangen waarin ook de UR aandacht vraagt voor de ontstane onrust, en dan "niet alleen voor de feitelijke privacy, maar ook voor het gevoel van privacy". En die zorgen van studenten en medewerkers nemen we serieus, en daarom zetten we de scanners uit."

De Universiteit Leiden wil de "time-out" gebruiken voor het laten uitvoeren van een externe audit naar het camerasysteem. Ook wil het naar eigen zeggen in gesprek gaan met studenten en medewerkers die zorgen hebben. De camera's zijn bedoeld voor het tellen van het aantal personen in een ruimte. Standaard staan de camera's op privacyniveau nu ingesteld, waarbij personen van bovenaf zichtbaar in beeld zijn.

Volgens de universiteit werd dit privacyniveau alleen gebruikt bij het instellen en kalibreren van de camera's en werd er daarna een zwaarder privacyniveau ingesteld, waarbij alles wordt weggefilterd. Universiteitsblad Mare meldde vorige week dat minstens één camera, waarvan het de inlogpagina via Google had gevonden, op privacyniveau nul stond ingesteld.