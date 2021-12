Nieuw kabinet zet in op ontwikkeling van Europese digitale identiteit

Het nieuwe kabinet gaat inzetten op de ontwikkeling van een Europese digitale identiteit. Ook wordt er geïnvesteerd in de aanpak van cybercrime en komt er een algoritmetoezichthouder. Dat staat in het vandaag verschenen coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

In het coalitieakkoord is er een aparte paragraaf over digitalisering. "We nemen het voortouw en zetten in Europees verband in op versterking van de samenwerking tussen lidstaten op het gebied van digitalisering, onder meer op mensgerichte inzet van kunstmatige intelligentie, digitale ethiek, ontwikkeling van digitale identiteit en cybersecurity en ‘open source’", zo staat in de paragraaf te lezen.

Ook wil het nieuwe kabinet dat inlichtingendiensten beter in staat zijn om hun slagkracht te benutten en hun capaciteit uitbreiden om nieuwe en toenemende digitale dreigingen en aanvallen assertief op te sporen en te bestrijden. Dat moet zijn omgeven met waarborgen voor goed en effectief toezicht en digitale burgerrechten.

Verder wil het nieuwe kabinet investeren in een brede meerjarige cybersecurity-aanpak en in cyberexpertise bij de politie, rechtspraak, het Openbaar Ministerie (OM) en defensie. Een beter centraal gecoördineerde samenwerking tussen onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC), overheden, bedrijven en wetenschappers moet ervoor gaan zorgen dat er sneller informatie over aanvallen wordt gedeeld.

Het nieuwe kabinet zegt ook fundamentele burgerrechten online te erkennen. "We versterken daarom veilige digitale communicatie en passen geen gezichtsherkenning toe zonder strenge wettelijke afbakening en controle. We investeren in een sterke positie van de Autoriteit Persoonsgegevens en versterken samenwerking en samenhang tussen de diverse digitale toezichthouders."

Er zal wettelijk worden vastgelegd dat algoritmes worden gecontroleerd op transparantie, discriminatie en willekeur. Een algoritmetoezichthouder moet dit gaan bewaken. Kinderen krijgen het recht om niet op internet gevolgd te worden en geen dataprofielen te krijgen. Het coalitieakkoord heeft de titel 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'.