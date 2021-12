Autoriteit Persoonsgegevens krijgt structureel acht miljoen euro extra

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt vanaf 2025 structureel jaar acht miljoen euro extra, zo blijkt uit het vandaag verschenen coalitieakkoord van het nieuwe kabinet. Voor een nieuwe algoritmetoezichthouder, die onder de AP valt, zal vanaf 2026 jaarlijks 3,6 miljoen euro beschikbaar zijn.

"We zorgen dat toezichthouders als de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Adviescollege Toetsing Regeldruk en de inspecties extra middelen krijgen om hun taken goed te kunnen uitvoeren", zo staat het coalitieakkoord vermeld. Naast het investeren in de positie van de Autoriteit Persoonsgegevens wil het kabinet ook de samenwerking en samenhang tussen de diverse digitale toezichthouders versterken.

Tijdens de afgelopen Prinsjesdag bleek dat de privacytoezichthouder volgend jaar hetzelfde budget krijgt als dit jaar, namelijk 25 miljoen euro. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is er structureel 100 miljoen euro per jaar nodig om alle taken goed uit te kunnen voeren. De AP kampt naar eigen zeggen met verschillende knelpunten in de organisatie en grote werkachterstanden waardoor het nu niet voldoet aan haar wettelijke taak als toezichthouder en niet toekomt aan de uitvoering van haar strategische prioriteiten.

Ook stelt de AP dat het risico bestaat dat het steeds verder achterloopt op nieuwe ontwikkelingen. De toezichthouder wil daarnaast meer tijd kunnen investeren in voorlichting aan burgers en bedrijven om klachten en verkeerde verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.