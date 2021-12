Kamp: inlichtingenwet hindert geheime diensten in het cyberdomein

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) hindert de AIVD en MIVD bij operaties in het cyberdomein, wat het lastig voor de geheime diensten maakt om snel en wendbaar te opereren. Dat stellen demissionair ministers Kamp van Defensie en Ollongren van Binnenlandse Zaken in de jaarplannen van de AIVD en MIVD.

Volgens de ministers zijn er landen met een offensief cyberprogramma gericht op Nederland en Nederlandse belangen. "De AIVD en de MIVD werken intensief samen om deze dreiging het hoofd te bieden", zo schrijven ze. Om dreigingen in het digitale domein tegen te gaan is het essentieel om de kabel te kunnen aftappen, stellen Kamp en Ollongren.

"Juist in het digitale domein is het noodzakelijk om snel en wendbaar te kunnen opereren. Het is van belang dat de Wiv 2017 voldoende aansluit op de technologisch complexe en dynamische inlichtingenpraktijk. Uit de evaluatie van de wet is gebleken dat het huidige wettelijk kader hier onvoldoende in voorziet. In de praktijk leidt dit voor de diensten tot urgente operationele knelpunten, die zich vooral manifesteren in het cyberdomein. " De bewindslieden stellen dat op dit moment wordt gekeken hoe de knelpunten zijn op te lossen.

Cyberactiviteiten

In de jaarplannen staat ook waar de inlichtingendiensten volgend jaar de prioriteit aan geven. In het geval van de MIVD is dat onder andere onder spionage- en cyberactiviteiten die vreemde mogendheden mogelijk tegen de Nederlandse Defensie-industrie uitvoeren. "Aandacht gaat in het bijzonder uit naar de bedrijven die betrokken zijn bij de vervangingstrajecten van defensiematerieel."

Ollongren laat weten dat niet alleen de intensiteit en omvang van digitale aanvallen toeneemt, maar ook het aantal landen dat dergelijke activiteiten uitvoert. Verder was er vorig jaar een toename zichtbaar van het aantal landen dat misbruik maakte van Nederlandse ict-infrastructuur bij de uitvoering van hun cyberaanvallen. Volgend jaar zal de AIVD het onderzoek naar cyberdreigingen intensiveren om op dergelijke aanvallen zicht te krijgen en deze waar mogelijk te stoppen en anderen handelingsperspectief te bieden.