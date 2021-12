Let’s Encrypt voorziet meer dan 260 miljoen websites van gratis tls-certificaat

De in 2015 opgerichte certificaatautoriteit Let's Encrypt voorziet inmiddels meer dan 260 miljoen websites van gratis tls-certificaten. Sinds de oprichting is het percentage websites dat via https wordt geladen gestegen van 40 procent naar 83 procent wereldwijd. In de Verenigde Staten gaat het zelfs om 92 procent. Dat laat ISRG-directeur Josh Aas weten in een eindejaarsbrief. De Internet Security Research Group (ISRG) is de organisatie achter Let's Encrypt.

De ISRG is een non-profitorganisatie en honderd procent afhankelijk van donaties. "Wereldwijde impact vereist geen cheques van miljoenen dollars", merkt Aas op. Sinds 2015 hebben tienduizenden mensen aan het ISRG gedoneerd "Soms gaat het om drie dollar per maand. Dat heeft bij elkaar opgeteld voor 17 miljoen dollar gezorgd dat we hebben gebruikt om het internet voor bijna iedereen te veranderen."

De ISRG-directeur zegt trots te zijn dat het een financieel efficiënte organisatie is die met een paar miljoen dollars per jaar diensten aan miljarden mensen levert.