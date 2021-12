Nederland krijgt voor het eerst een staatssecretaris van Digitalisering

Nederland krijgt in het nieuwe kabinet voor het eerst een staatssecretaris van Digitalisering. Dat blijkt uit een afgelopen vrijdag gepubliceerd overzicht van in te vullen posten. Daarin staat dat er een "Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering" komt die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt.

De afgelopen maanden werd er geregeld voor de komst van een minister voor Digitale Zaken gepleit. Zo wilde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat erin het nieuwe kabinet een aparte minister voor Digitale Zaken komt die zich gaat bezighouden met de digitale transitie. D66 had in het verkiezingsprogramma gezegd dat er één minister moest komen met verantwoordelijkheid voor zowel digitalisering van de overheid zelf als digitalisering in de samenleving en economie, inclusief de veiligheid, privacy en ethische aspecten.

In het vorige week verschenen coalitieakkoord staat een aparte paragraaf over digitalisering, maar wordt nergens over een minister van Digitalisering of Digitale Zaken gesproken. "Hoe blij we ook zijn met een eigen hoofdstuk voor digitalisering en de grote aandacht voor onze dossiers - er staat nog wel een flinke olifant in de kamer. We missen namelijk nog een minister voor Digitale Zaken", reageerde digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom.

"We zijn verheugd dat digitalisering eindelijk met naam en toenaam genoemd wordt in het coalitieakkoord. Dit is een stap in de goede richting. Nu is het zaak om dit door te zetten naar een vertegenwoordiging voor Digitale Zaken op ministerieel niveau", vond onderzoekscentrum Waag. Nu blijkt er toch een aparte post voor Digitale Zaken te komen. Wie de staatssecretaris gaat worden is nog onbekend.

"Een staatssecretaris voor ‘Digitalisering’. Ja, het is meer dan het was en meer dan waar het lang op leek, namelijk geen bewindspersoon. Maar helaas, het is niet de aparte minister die nodig is. En dat had met twintig ministers wel gekund: een gemiste kans", reageert voormalig D66-Tweedekamerlid Kees Verhoeven op Twitter.