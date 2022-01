Van Huffelen eerste Nederlandse staatssecretaris voor Digitalisering

Alexandra van Huffelen wordt de eerste Nederlandse staatssecretaris voor Digitalisering, zo heeft D66 vandaag bekendgemaakt. Vorige maand werd Van Huffelen nog genomineerd voor een Big Brother Award, de prijs voor de grootste privacyschender van Nederland. De bewindsvrouw was de afgelopen twee jaar staatssecretaris van Financiën met als portefeuille toeslagen en douane en hield zich onder andere bezig met de afhandeling van de Toeslagenaffaire.

Voordat ze toetrad tot het kabinet was ze onder meer algemeen directeur van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf in Amsterdam, senator voor D66, wethouder Duurzaamheid in Rotterdam, voorzitter van kunstcentrum De Appel in Amsterdam en lid van de Raad van Toezicht van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

In het vorige maand gepresenteerde coalitieakkoord staat een aparte paragraaf over digitalisering. Het is voor het eerst dat het onderwerp een apart hoofdstuk in een regeerakkoord krijgt. "En terecht. We mogen niet langer naïef zijn over de impact van techreuzen en digitalisering op onze samenleving. Ook moeten we onze bedrijven, vitale infrastructuur en kenniseconomie beter beschermen tegen hacks", aldus D66-Kamerlid Van Ginneken.

D66 had in het verkiezingsprogramma gezegd dat er één minister moest komen met verantwoordelijkheid voor zowel digitalisering van de overheid zelf als digitalisering in de samenleving en economie, inclusief de veiligheid, privacy en ethische aspecten. Afgelopen donderdag werd bekend dat de partij de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering gaat leveren.

Big Brother Award

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) besloot samen met een deel van de achterban Van Huffelen vorige maand te nomineren voor de Big Brother Awards Publieksprijs. Ze dankte haar nominatie aan het toeslagenschandaal. "De belastingdienst discrimineerde jarenlang op grond van afkomst door een hoger frauderisico te koppelen aan een niet-Nederlandse nationaliteit", aldus BoF.

Volgens de burgerrechtenbeweging schond de fiscus de privacy van vele onschuldige gezinnen, wiens leven door de toeslagenaffaire werd ontwricht. "Mensen bouwden torenhoge schulden op met alle gevolgen van dien en kinderen werden uit huis geplaatst." De Publieksprijs ging uiteindelijk naar demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid voor het invoeren van het coronatoegangsbewijs.