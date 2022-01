NOCNSF adviseert olympiërs om eigen telefoon niet naar Beijing mee te nemen

Sportkoepel NOCNSF adviseert olympiërs om hun eigen telefoon en laptop niet naar Beijing mee te nemen uit angst voor Chinese surveillance. De staf van NOCNSF krijgt schone apparatuur mee, zo meldt de Volkskrant. De sportkoepel werd twee maanden geleden door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en inlichtingendienst AIVD ingelicht over de situatie in China.

"Dat is gebruikelijk. Daarbij zoomen we heel sterk in op de veiligheidssituatie in een land, op de politieke context maar ook op cybersecurity", zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOCNSF. Hij erkent dat de sportkoepel verschillende maatregelen neemt, maar wil vanwege de veiligheid van de sporters niet vertellen welke dat zijn.

Zorgen over spionage en surveillance tijdens de Olympische Spelen zijn niet nieuw. Al in 2008 stelden Amerikaanse inlichtingendiensten dat laptops en mobiele telefoons van westerse bezoekers van de Olympische Spelen het doelwit van Chinese cyberspionage zouden kunnen worden. Een voormalig NSA-functionaris adviseerde in 2015 om geen software-updates in China te installeren.