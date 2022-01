Gelders bedrijf krijgt na grootschalige e-mailfraude 1,5 miljoen euro terug

Een Gelders bedrijf in medische goederen dat in 2020 door middel van e-mailfraude voor miljoenen euro's werd opgelicht heeft 1,5 miljoen euro teruggekregen. Het bedrijf dacht zaken te doen met hun vaste Koreaanse leverancier en had een grote hoeveelheid coronasneltesten besteld.

Criminelen hebben waarschijnlijk toegang tot de e-mailwisseling tussen beide bedrijven gekregen en konden zo een valse factuur naar het Gelderse bedrijf sturen. Zo kwamen de miljoenen euro's die het Gelderse bedrijf overmaakte niet op de rekening van hun Koreaanse leverancier terecht. Een deel van de totale schade is nu door de Indonesische autoriteiten teruggestort op de rekening van het gedupeerde bedrijf.

In het onderzoek werden vorig jaar vier verdachten in Indonesië aangehouden die inmiddels zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot vijf jaar. De hoofdverdachte uit Nigeria is tot op dit moment spoorloos. In het onderzoek werkte het Cybercrimeteam Oost-Nederland samen met de Koninklijke Marechaussee en met de Criminal Investigation Department (CID) van de Indonesische Politie.

"Zo is er vol ingezet op het veiligstellen van de ontvreemde geldbedragen. Door snel handelen en een goede internationale politionele samenwerking kon de gebruikte bankrekening van de daders worden bevroren, waarbij een groot deel van het geld veilig kon worden gesteld", aldus de politie.