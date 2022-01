OM eist celstraf tegen GGD-medewerker voor diefstal en verkoop privédata

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 19-jarige man uit Den Haag die wordt verdacht van de diefstal en verkoop van GGD-gegevens een gevangenisstraf van acht maanden waarvan vier voorwaardelijk geëist. De man werkte voor de GGD en zou tot zijn aanhouding op 12 februari in totaal 795 foto’s van persoonsdossiers in het GGD-systeem CoronIT hebben gemaakt. De foto's werden vervolgens verspreid via Telegram en Snapchat.

Het cybercrimeteam van de politie kreeg de verdachte in beeld op basis van de logbestanden van de GGD. Toen de GGD meldde dat één van de medewerkers zich ziek had gemeld maar wel had ingelogd en honderden dossiers meermalen had bekeken, gaf de officier van justitie opdracht om de verdachte zo snel mogelijk aan te houden en beslag te leggen op zijn telefoon en laptop.

Gelet op de jonge leeftijd van de verdachte maar ook het grote aantal dossiers dat hij zou hebben buitgemaakt eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van acht maanden waarvan de helft voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Als bijzondere voorwaarde moet reclassering toezicht op hem houden. Ook moet de winst van 795 euro, één euro voor elke doorgestuurde foto, van hem worden afgenomen.