Microsoft: Oekraïense organisaties doelwit van malware die systemen saboteert

Meerdere Oekraïense organisaties en overheidsinstanties zijn doelwit van malware geworden die zich voordoet als ransomware, maar in werkelijkheid bestanden en de Master Boot Record (MBR) van systemen overschrijft waardoor de computers niet meer opstarten, zo stelt Microsoft op basis van eigen onderzoek. Volgens het techbedrijf is het doel van de aanvallers dan ook sabotage in plaats van het verkrijgen van losgeld.

De eerste aanvallen met de malware werden op 13 januari waargenomen. Hoe de malware wordt verspreid laat Microsoft niet weten. Eenmaal actief overschrijft de malware de MBR en laat een zogenaamde losgeldboodschap zien. Daarin wordt gesteld dat het slachtoffer losgeld moet betalen om zijn systeem te herstellen. Er ontbreekt echter een herstelmechanisme, waardoor het niet mogelijk is om de MBR te herstellen, ook al wordt het losgeld betaald.

De MBR bevat gegevens over het soort en de locatie van de logische partities van de harde schijf en bevat de bootloader van het besturingssysteem. Het is essentieel voor de computer om te kunnen starten. Nadat de MBR is overschreven wordt er aanvullende malware gedownload die allerlei bestanden overschrijft waardoor die onbruikbaar worden. Microsoft heeft op tientallen systemen de malware aangetroffen, maar vermoedt dat het werkelijke aantal slachtoffers hoger ligt.

"Gegeven de schaal van de waargenomen aanvallen kan Microsoft de bedoeling van de destructieve acties niet bepalen, maar denkt dat die een verhoogd risico voor alle overheidsinstanties, non-profitorganisaties en bedrijven met systemen in Oekraïne vormen", aldus Microsoft. Dat roept organisaties op om meteen een onderzoek binnen hun eigen omgeving uit te voeren en verdedigingsmaatregelen toe te passen, waaronder het inschakelen van multifactorauthenticatie.