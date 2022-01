Nederlanders ontwikkelen tool die gebruik e-mailstandaarden checkt en uitlegt

Twee Nederlandse programmeurs hebben een tool ontwikkeld die het gebruik van van de e-mailstandaarden SPF, DKIM en DMARC checkt en uitlegt. De standaarden spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van spoofing, spam en phishing. Vorig jaar bleek dat een deel van de e-maildomeinen van de vitale sector de e-mailstandaarden niet gebruikt of onvoldoende strikt heeft geconfigureerd.

En niet alleen in de vitale sector, ook een deel van de Nederlandse ziekenhuizen en GGD's maakt geen gebruik va de eerder genoemde beveiligingsstandaarden en ook de overheid heeft dit nog niet overal op orde. Met de tool Learn and Test DMARC kunnen gebruikers het beveiligingsniveau van hun e-mail controleren en wordt uitgelegd hoe de standaarden precies werken.

"We visualiseren het achtergrondproces (in leuke retro matrix-style) tussen servers zodat bezoekers kunnen zien welke beveiligingsmethoden (SPF, DKIM, DMARC) een rol spelen en hoe de validatie werkt", zegt ontwikkelaar Freddie Leeman tegenover Security.NL. De gratis tool is deze maand, nadat die op Hacker News werd genoemd, al door meer dan 70.000 mensen gebruikt.

Voor het gebruik van Learn and Test DMARC volstaat het versturen van een e-mail, maar kan er ook van een voorbeeldmail gebruik worden gemaakt. Leeman hoopt dat de tool bijdraagt tot een betere adoptie van de e-mailstandaarden en daarmee tot een veiliger internet. De tool is inmiddels ook toegevoegd aan de checklist e-mailstandaarden van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert.