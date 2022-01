Rechter veroordeelt man wegens grootschalige phishing tot 30 maanden cel

De rechtbank Overijssel heeft een 21-jarige wegens grootschalige phishing veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Ook moet de man de Nederlandse Staat bijna 16.000 euro terugbetalen. Het Openbaar Ministerie startte eind 2020 vanwege een groot aantal aangiftes een onderzoek genaamd 'Marillion'.

Slachtoffers in deze zaak klikten in WhatsApp op een betaallink of verzendlabel-link die naar een phishingsite wees. Met de bankgegevens die slachtoffers invulden werd vervolgens geld van hun rekeningen overgemaakt. De slachtoffers waren actief op Marktplaats. Ze werden benaderd door een "koper" die hen een link stuurde voor het aanmaken van een verzendlabel of het betalen van de verzendkosten. In werkelijkheid wezen deze links naar een phishingsite. Volgens de rechter heeft de verdachte op deze manier gedurende een periode van ongeveer acht maanden, samen met anderen, een grote groep personen opgelicht.

In het onderzoek deden 65 mensen aangifte. De verdachte verklaarde tegenover de rechter dat hij door middel van de phishingactiviteiten gedurende een half jaar ongeveer 3.000 euro per maand verdiende. "Gezien de ernst van de gepleegde feiten en de grootschalige wijze waarop deze hebben plaatsgevonden, kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur", stelt de rechter in het vonnis. Die kwam tot een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk.