Brievenbussticker voor reclamefolders vervangen door online registratie

Misschien zijn er goede redenen voor die ik zo niet zie, maar het komt op mij over als overbodige digitalisering. Wat is het voordeel boven een sticker die de bezorger gelijk ziet? Ik snap wel dat als je het actief registreert voor elk adres dat dat de hoeveelheid benodigd drukwerk zal verminderen, maar kan je dat niet goedkoper en effectiever bereiken door iedereen eenmalig een "Ja" en een "Nee" sticker te sturen? Nu is er weer een digitaal registratie-systeem, wat moet worden geupdate, wat gehackt gaat worden, waar storingen in zijn, waar per ongeluk verkeerde lijsten uit komen etc. Er staan dan blijkbaar geen persoonsgegevens in, maar er moet wel een of ander systeem worden opgetuigd om de registratie voor elk adres te wijzigen (tenminste...ik neem even aan dat daar aan gedacht is, en dat je niet alleen op het moment van verhuizen je registratie kan wijzigen).