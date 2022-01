SIDN: tekort aan IPv4-adressen wordt steeds pijnlijker duidelijk

Het tekort aan IPv4-adressen wordt steeds pijnlijker duidelijk, waarbij er hoge prijzen per adres moeten worden betaald en er voorstellen worden gedaan die een enorme impact kunnen gaan hebben, aldus de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert.

Het aantal beschikbare IPv4-adressen is beperkt. Met IPv6 is er een oplossing, maar de uitrol van en overstap op deze IP-versie laat op zich wachten. Zo meldde de SIDN eind vorig jaar dat de uitrol van IPv6 in Nederland nagenoeg tot stilstand is gekomen. De vraag naar IPv4-adressen blijft dan ook groot, wat voor sterk stijgende marktprijzen voor IPv4-adresblokken zorgt. Zo wordt er nu tussen de 30 en 35 euro per adres betaald.

Daarnaast zijn er verschillende voorstellen gedaan om ervoor te zorgen dat er meer IPv4-adressen beschikbaar komen. Zo is er een Internet Draft die voorstelt om alleen de 127.0.0.0/16-reeks, dat wil zeggen alle adressen beginnend met 127.0, nog voor loopback te behouden. De overige reeksen, 127.1.0.0 tot en met 127.255.0.0, moeten beschikbaar komen als reguliere unicast-adressen.

"Hoewel de auteurs spreken van een "relatief kleine verandering", is de impact van een dergelijke wijziging enorm", waarschuwt de SIDN. Zo vereist het aanpassingen in de netwerk-stacks van alle hosts, in alle netwerkhardware en in alle netwerksoftware. "Grootste problemen zullen zijn dat de vrijgekomen adressen in de praktijk niet bruikbaar blijken te zijn vanwege gebrekkige routering/acceptatie en dat software die voorheen alleen lokaal toegankelijk was ineens van buitenaf benaderd kan worden", aldus de Stichting.

De SIDN stelt dat de schaarste aan IPv4-adressen het niet alleen moeilijk maakt voor bestaande providers om nieuwe grootschalige diensten in de markt te zetten, maar het ook voor nieuwkomers heel lastig maakt om überhaupt van start te gaan. Aan de andere kant worden historische bezitters van grote adresblokken rijk met de verkoop van ongebruikte IPv4-reeksen.