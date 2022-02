NS en Arriva starten proef met reizen op basis van gps-gegevens

Treinvervoerders NS en Arriva starten volgende week een proef waarbij reizigers niet meer hoeven in te checken met een ov-chipkaart, maar op basis van hun gps-gegevens en een nieuwe app voor hun reis kunnen betalen. In 2018 voerden NS en Connexxion al een pilot uit met het treinreizen met gps.

Voor het afrekenen van de reis wordt er naar de gps-coördinaten met bijbehorende tijdstippen gekeken. Reizigers schakelen de app in op het beginstation, waarna er een qr-code verschijnt om door de poortjes te kunnen. Bij het eindstation wordt de app gesloten en stopt het verzamelen van de gps-gegevens. "Privacy is belangrijk bij dit plan, we zijn niet op zoek naar extra data waar we niets mee kunnen", zegt programmadirecteur Bas van Weele tegenover Trouw.

Volgens Van Weele is het gps-systeem op dit moment de beste oplossing voor reizigers die met meerdere vervoerders reizen, omdat het geen verplichting is. Vanaf 14 februari start de proef waarbij ongeveer honderd reizigers met de nieuwe gps-functie gaan experimenteren. Hoewel treinvervoerders al jaren met gps-reizen bezig zijn is de proef van volgende week een voorzichtige eerste stap. "Als het omarmd wordt door treinreizigers kunnen we het misschien uitbreiden, maar het blijft voor nu een eerste proef", merkt Van Weele op.

Bart Schermer, hoogleraar privacy en cybercrime aan de Universiteit van Leiden, stelt dat het belangrijk is dat de data niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. "De politie kan de gegevens bijvoorbeeld opvragen, zo kunnen ze precies zien wie er allemaal op het station aanwezig waren tijdens een overval of incident." Mogelijkheden als het gps-reizen vragen volgens de hoogleraar om een breder maatschappelijk debat. "We gaan hoe langer hoe meer toe naar een gemonitorde samenleving, maar moeten ons afvragen hoe wenselijk dat is."