Nederlandse id-kaart met chipstoring nog enkele maanden gratis te vervangen

Nederlandse burgers hebben nog een aantal maanden de tijd om een identiteitskaart die vorig jaar werd uitgegeven en waarop een chipstoring zich kan voordoen kosteloos te vervangen en hiervoor gemaakte kosten te declareren. Het probleem doet zich voor bij Nederlandse identiteitskaarten Model 012 met een afgiftedatum tussen 4 januari 2021 en 17 maart 2021.

De id-kaarten beschikken over een chip met inlogfunctie die via DigiD kan worden geactiveerd, maar het aanzetten hiervan zorgt voor een storing in de chip. De overheid besloot daarop het activeren van de inlogfunctie tijdelijk uit te schakelen. Alle burgers met een dergelijke identiteitskaart hebben een brief over de storing ontvangen en dat ze de identiteitskaart tot uiterlijk 1 september dit jaar kosteloos kunnen vervangen.

Het probleem kwam vorig jaar maart al aan het licht. Afgelopen december kwam de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) met een nieuw declaratieformulier voor dit jaar, aangezien er per 1 januari nieuwe tarieven gelden voor het declareren van de Nederlandse identiteitskaart. Gemeenten ontvangen voor iedere aanvraag een extra bedrag van 25 euro, die te gebruiken is om de door burgers gemaakte kosten, zoals een nieuwe pasfoto of parkeerkosten, te vergoeden.