Burgerrechtenbewegingen hekelen anti-encryptiecampagne Britse overheid

Tientallen burgerrechtenbewegingen, beveiligingsexperts en mensenrechtenactivisten hebben in een open brief uitgehaald naar de "anti-encryptiecampagne" van de Britse overheid. De Britse regering betaalde omgerekend 639.000 euro voor een campagne tegen de plannen van Facebook om Facebook en Instagram Messenger standaard van end-to-end encryptie te voorzien.

Daarnaast zorgt de Online Safety Bill van de Britse overheid ervoor dat techbedrijven worden gedwongen om de privacy en veiligheid van versleutelde chatdiensten zoals WhatsApp en Signal te ondermijnen, aldus de organisaties. "Het ondermijnen van encryptie zou onze privécommunicatie onveilig maken, toestaan dat vijandige vreemden en overheden gesprekken onderscheppen. Het ondermijnen van encryptie zou de veiligheid in gevaar brengen van diegenen die dit het meeste nodig hebben", aldus de organisaties en experts.

Die stellen verder dat anti-encryptiebeleid de vrijheid van meningsuiting bedreigt en een gevaar vormt voor onderzoeksjournalistiek. Zonder een veilige communicatiemethode zouden bronnen onbeschermd zijn en klokkenluiders niet naar voren durven te komen. "De Britse overheid moet de beslissing om oorlog te voeren tegen een technologie die voor zoveel mensen in het VK en daar buiten cruciaal is heroverwegen", besluiten de organisaties en experts hun brief.

De brief is onder andere ondertekend door Access Now, Big Brother Watch, Centre for Democracy and Technology, Digital Rights Watch, Electronic Frontier Foundation, Internet Society, Reporters Without Borders en The Tor Project.