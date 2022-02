Autoriteit Persoonsgegevens: cloudgebruik brengt risico's met zich mee

Het gebruik van clouddiensten brengt risico's met zich mee. Het is dan ook belangrijk dat in de cloud opgeslagen gegevens goed beschermd zijn, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacytoezichthouder is een onderzoek gestart naar het gebruik van de cloud door overheidsinstellingen. Het is onderdeel van een Europabreed onderzoek waar meer dan twintig privacytoezichthouders aan meewerken.

"Zeker sinds we veel thuiswerken gaat bijna alles in de cloud", zegt Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP. "Dat brengt risico’s met zich mee. Want zijn die data daar wel goed beschermd? Overheden hebben natuurlijk zeer veel gevoelige data over u en mij. Daar moeten hackers of buitenlandse overheden niet zomaar bij kunnen. Dus als overheden dit soort data in de cloud zetten, moeten ze daar vooraf goed over nadenken."

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens sturen veel clouddiensten data door naar landen waar persoonsgegevens onvoldoende beschermd worden, zoals de Verenigde Staten. Daarnaast hebben organisaties vaak weinig macht in de onderhandelingen met de grote cloudproviders. "Het afdwingen van een goede bescherming van de gegevens die zij aan de clouddiensten toevertrouwen, kan complex zijn", aldus de AP.

De privacytoezichthouder stuurt als onderdeel van het onderzoek eerst een vragenlijst naar organisaties die namens de Rijksoverheid afspraken maken met de grootste cloudproviders. Aan de hand van de uitkomsten wordt gekeken wat de volgende stap moet zijn. Het kan dan gaan om betere voorlichting, gesprekken met overheden én clouddiensten, en mogelijk onderzoeken naar eventuele specifieke overtredingen.

"‘Met deze actie willen we de cloud voor Europeanen veilig maken. We starten bij overheden, maar een verbetering van de clouddiensten kan ook doorwerken in het bedrijfsleven", stelt Verdier. "Met deze actie willen we de cloud voor Europeanen veilig maken. We starten bij overheden, maar een verbetering van de clouddiensten kan ook doorwerken in het bedrijfsleven."