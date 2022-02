Onderzoekers ontwikkelen Android-app om verborgen AirTags te vinden

Onderzoekers hebben een gratis Android-app ontwikkeld voor het vinden van verborgen Apple AirTags en andere trackers. De app zou beter werken dan Apples eigen oplossing. AirTags geven aan iPhones en iPads in de buurt hun locatie door, die vervolgens via de Find My-app is te achterhalen. Hiervoor maken de apparaatjes zowel gebruik van bluetooth als het Find My-netwerk.

Dit netwerk maakt gebruik van Apple-apparaten in de buurt om de locatie van de AirTag door te geven. Voor eigenaren van een Androidtoestel was het in eerste instant niet mogelijk om naar AirTags te zoeken. Daar bracht Apple met de "Tracker Detect" app verandering in. Deze app zoekt naar trackers binnen bluetooth-afstand die compatibel met Apples Find My-netwerk zijn. De app is echter alleen beschikbaar voor Android 9 en nieuwer, vereist dat gebruikers handmatig een scan uitvoeren en draait niet in de achtergrond.

Volgens onderzoekers van de Duitse TU Darmstadt vormen Finder-netwerken, en dan met name Apples Find My-netwerk, een grote dreiging voor de privacy van gebruikers en zelfs hun gezondheid, wanneer deze netwerken voor stalking worden misbruikt. IOS-gebruikers kunnen Apple AirTags eenvoudig vinden, maar miljarden Android-gebruikers werden tot december vorig jaar door het techbedrijf in het donker gelaten, aldus de onderzoekers.

Die besloten de trackingdetectie op iOS te reverse engineeren en op basis daarvan een eigen detectie-app te maken genaamd AirGuard. In tegenstelling tot Apples eigen app voert AirGuard, door beperkingen van het Android-besturingssysteem, maximaal elke vijftien minuten een scan uit. Dit vormt een beperking voor de tijd dat AirTags zijn te detecteren. Aan de andere kant maakt de app volgens de onderzoekers gebruik van een "agressief detectie-algoritme" om trackers te vinden.

De onderzoekers besloten Apples iOS-oplossing met de eigen AirGuard-app te vergelijken (pdf). In alle gevallen vindt AirGuard de verborgen tracker, in tegenstelling tot Apples oplossing die de tracker in één scenario met een auto mist. Apples oplossing weet de verborgen trackers wel op meer locaties te vinden, wat komt door de beperkte scanmogelijkheden van AirGuard. AirGuard weet gebruikers wel sneller voor verborgen trackers te waarschuwen.