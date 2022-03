Privacyorganisatie klaagt bij websites over misleidende cookiepop-ups

Privacyorganisatie noyb, opgericht door de bekende privacyactivist Max Schrems, heeft bij tal van websites een klacht ingediend dat hun cookiepop-ups niet aan privacywetgeving GDPR voldoen en van "dark patterns" gebruikmaken om gebruikers zover te krijgen dat ze die accepteren.

Volgens noyb moest de GDPR ervoor zorgen dat gebruikers volledige controle over hun data hebben, maar is het bezoeken van websites voor Europeanen een frustrerende ervaring geworden. Vervelende pop-ups, die zo zijn ontworpen om het weigeren van cookies extreem lastig te maken, verschijnen overal.

Bedrijven maken hierbij gebruik van "dark patterns", waarbij via knoppen, kleuren en teksten gebruikers een bepaalde kant op worden geduwd, om ze zoveel mogelijk privégegevens af te laten staan. Daardoor zou negentig procent van de gebruikers de "akkoordknop" accepteren, terwijl eigenlijk drie procent hiermee akkoord wil gaan.

"Veel internetgebruikers denken ten onrechte dat deze vervelende situatie een direct gevolg van de GDPR is, terwijl in feite bedrijven misleidende ontwerpen gebruiken die in strijd met de wet zijn. De GDPR vereist een eenvoudige "ja" of "nee", niet meer", zegt noyb-advocaat Ala Krinickyte.

De privacyorganisatie heeft bij websites een informele klacht ingediend en uitgelegd hoe ze de cookiepop-ups wel aan de GDPR kunnen laten voldoen. Wanneer websites hier binnen zestig dagen geen gehoor aan geven, dient noyb bij de betreffende privacytoezichthouder een klacht over de website in. Op deze manier wil de privacyorganisatie tot tienduizend websites aanpakken.