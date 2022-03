Volkskrant: conceptwetsvoorstel geeft AIVD en MIVD meer bevoegdheden

De AIVD en MIVD krijgen meer bevoegdheden voor geautomatiseerde data-analyse, kabelinterceptie en het inbreken op systemen, zo stelt de Volkskrant op basis van een nog niet openbaar gemaakt conceptwetsvoorstel.

Wanneer de inlichtingendiensten hun bevoegdheden willen inzetten moeten ze een verzoek bij de minister indienen. Keurt de minister het verzoek goed, dan toetst toetsingscommissie TIB of de toestemming door de minister rechtmatig is verleend. Vooral deze toets en het in kaart brengen van de risico's bij "hackoperaties" zitten de inlichtingendiensten dwars, aldus de Volkskrant.

Eerder had de Evaluatiecommissie Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ECW) al gepleit voor aanpassingen die de diensten meer mogelijkheden geven. Het kabinet zou nu een aantal veranderingen willen doorvoeren, zoals het toestaan van geautomatiseerde data-analyse (GDA) zonder toets van de toezichtscommissie.

Verder wil het kabinet kabelinterceptie ook mogelijk maken voor zogeheten target discovery, ook wel ‘onbekende doelwitten’ genoemd. Wanneer de AIVD of MIVD vermoeden dat er een dreiging is kunnen ze internetverkeer op grote schaal aftappen en daarin grasduinen. Daarbij wordt de toetsingscommissie buitenspel gezet.

Een ander punt is dat de diensten de bevoegdheid krijgen om niet-exclusieve apparaten ‘bij te schrijven’. Als een doelwit van de diensten van apparaat wisselt hoeven AIVD en MIVD hierdoor niet steeds opnieuw om toestemming te vragen. Tevens wil het kabinet dat de diensten bij ontdekking van een aanvalsnetwerk de mogelijkheid krijgen om op systemen van Nederlandse slachtoffers in te breken. Wanneer het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wordt aangeboden is nog onbekend.