Slachtoffer Microsoft-fraude krijgt schade van 16.000 euro niet vergoed

Door Anoniem: De bank had ook een vertraging van een dag in kunnen bouwen, vroeger was dat 3 dagen tot een week, dan was er ook geen probleem geweest.

Maar ja alles moet steeds sneller en sneller en de kans dat er dan onomkeerbare fouten worden gemaakt is dan ook groter.

Hier moet eens naar gekeken worden.



Sommige mensen snappen computers niet en zullen die ook nooit snappen. Deze mensen niet helpen en alleen maar belachelijk maken is behoorlijk arrogant van hen die er wel mee overweg kunnen.

Hier laten banken een steekje vallen, voor de meeste mensen is het helemaal niet nodig dat het bedrag meteen overgemaakt wordt. Het is zelfs, zoals dit geval aangeeft, beter om dit niet te doen.

We hebben het hier al zo vaak gehad over wat banken zouden kunnen doen om sommige klanten een klein beetje tegen zichzelf in bescherming te nemen bij dit soort berichten.Maar het gebeurt allemaal niet. Vandaar dit soort berichten telkens.En als je alle gegevens van iemand in je bezit hebt, dan kan je ook weer alles wijzigen.En wie moeten er dan allemaal in bescherming genomen worden. Wie geeft dat zelf aan.Niemand wil toegeven dat ze het allemaal soms niet meer zo goed snappen.Of moet iedereen dan maar tegen zichzelf in bescherming genomen worden omdat er een groep bestaat die er soms een rommeltje van maken.