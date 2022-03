Kabinet wil geen belastingaangifte zonder eHerkenning

Ondernemers en organisaties die belastingaangifte willen doen zullen hiervoor gewoon van het inlogmiddel eHerkenning gebruik moeten maken, zo stelt staatssecretaris Van Rij van Financiën. Een recente uitspraak van de belastingrechter en een oproep van Kamerlid Omtzigt en ChristenUnie-Kamerleden Grinwis en Ceder Aanleiding verandert daar niets aan.

Via eHerkenning kunnen ondernemers bij alle aangesloten organisaties inloggen en zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister regelen. Bestaande zakelijke inlogmiddelen worden op termijn afgeschaft, zodat alleen eHerkenning overblijft. Bedrijven moeten vanaf 1 januari 2020 eHerkenning verplicht gebruiken om aangifte bij de Belastingdienst te doen.

Een bedrijf uit het Gooi wilde belastingaangifte doen, maar weigerde hiervoor eHerkenning bij een commerciële partij aan te schaffen. Volgens het bedrijf kan de fiscus haar niet verplichten om voor eHerkenning te betalen. De onderneming vindt dat de Wet digitale overheid eerst in werking moet treden en dat een ministeriële regeling niet voldoende is. De rechter oordeelde dat voor de betalingsverplichting bij eHerkenning geen wettelijke basis bestaat en het bedrijf een naheffing van de Belastingdienst niet hoeft te betalen.

Aanleiding voor Omtzigt, Grinwis en Ceder om Van Rij om opheldering te vragen. Zo vroegen ze of de staatssecretaris bereid is om per direct belastingaangifte zonder eHerkenning in te voeren. Volgens Van Rij is eHerkenning op dit moment het enige inlogmiddel in Nederland dat aan het vereiste beveiligingsniveau voldoet. "Gelet op de Europese regels, de huidige stand der techniek en de noodzaak dat organisaties en ondernemers veilig online hun verplichtingen kunnen nakomen, is het niet mogelijk om een portaal in te richten waartoe zonder eHerkenning toegang verkregen kan worden", voegt de staatssecretaris toe.

Die verwacht ook niet dat de uitspraak van de rechter gevolgen voor andere belastingaanslagen heeft. "De beslissing in deze zaak respecteer ik. Tegelijkertijd neem ik de overwegingen over eHerkenning niet tot richtsnoer. Deze hebben daarmee geen gevolgen voor andere belastingaanslagen, waarvoor al dan niet met het gebruik van eHerkenning aangifte gedaan is, alsmede voor opgelegde boeten wegens het niet of niet tijdig doen van aangifte. Van een budgettair effect is daarom ook geen sprake."

Van Rij stelt verder dat er op dit moment geen kosteloos, publiek inlogmiddel beschikbaar is dat aan alle eisen voldoet. Wel wordt er gekeken naar een publiek middel waarmee bedrijven belastingaangifte kunnen doen. De staatssecretaris voegt daaraan toe dat het ontwikkelen van een gratis, publiek inlogmiddel niet past bij de overheidsbrede lijn van generieke inlogmiddelen. "Daarnaast is het ontwikkelen van een dergelijk middel complex en zou dit veel van de toch al schaarse capaciteit vragen. Het kabinet kan daarom niet op korte termijn een kosteloos, en volledig doorontwikkeld publiek inlogmiddel ter beschikking stellen", aldus Van Rij.