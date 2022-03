Minister: politie heeft nog geen meldingen van stalking via Apple AirTags

Nieuwe digitale toepassingen bieden stalkers steeds meer mogelijkheden, maar de Nederlandse politie heeft nog geen meldingen ontvangen van stalking door middel van Apple AirTags. Daarnaast is Apples Find My-netwerk niet in strijd met de AVG, zo stelt minister Weerwind voor Rechtsbescherming. Hij reageerde op Kamervragen van BIJ1 over berichtgeving dat criminelen gebruikmaken van Apples trackingapparaatje.

"In zijn algemeenheid deel ik de zorg dat technologie kan wordt misbruikt om een inbreuk te maken op de levenssfeer van iemand anders. Voor zover valt na te gaan, heeft de politie nog niet te maken gehad met incidenten waarbij een AirTag betrokken was", aldus de minister, die toevoegt dat Apple inmiddels aanvullende waarborgen heeft ingebouwd om misbruik van AirTags te voorkomen.

"Enkele van die waarborgen zijn dat gebruikers tijdens de configuratie van hun AirTag een bericht zien waarin duidelijk staat dat AirTag is bedoeld voor het volgen van eigen bezittingen, dat het volgen van personen in veel landen een misdrijf is, dat AirTag zo is ontworpen dat slachtoffers hem kunnen detecteren, en dat wetshandhavingsdiensten gegevens kunnen opvragen waarmee de eigenaar van de AirTag kan worden geïdentificeerd", legt Weerwind uit.

AirTags geven aan iPhones en iPads in de buurt hun locatie door, die vervolgens via de Find My-app is te achterhalen. Hiervoor maken de apparaatjes zowel gebruik van bluetooth als het Find My-netwerk. Dit netwerk maakt gebruik van Apple-apparaten in de buurt om de locatie van de AirTag door te geven. BIJ1-kamerlid Simons wilde van de minister ook weten of het bestaan van Apples Find My-netwerk in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

"Verder geldt in dit geval de AVG wel voor Apple die de middelen verschaft voor de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke persoonlijke of huishoudelijke activiteiten. Ik heb dan ook geen aanleiding om aan te nemen dat de genoemde functie per definitie strijdig is met de AVG", antwoordt de minister. Simons vroeg ook of Weerwind bereid is om in EU-verband te bespreken hoe het gebruik van AirTags en soortgelijke technologieën zijn te reguleren, maar dat ziet de minister niet zitten, omdat het juridisch kader volgens hem toereikend is om misbruik van de apparaatjes aan te pakken.

Afsluitend stelt de minister dat nieuwe digitale en technische toepassingen stalkers steeds meer mogelijkheden bieden. "Slachtoffers van stalking moeten over die ontwikkeling goed worden geïnformeerd. Daarom is de emotionele, praktische en juridische ondersteuning die Slachtofferhulp Nederland biedt, ook specifiek voor slachtoffers van stalking belangrijk."