EFF: inperken marktmacht Big Tech vergroot veiligheid en privacy gebruikers

Mensen zouden het recht moeten hebben om hun eigen keuzes te maken, zoals het kiezen van de apps die op hun smartphone staan, maar in de huidige situatie heeft Big Tech veel van onze keuzes afgepakt, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. De marktmacht van grote techbedrijven moet dan ook worden ingeperkt, aldus de EFF. De organisatie heeft samen met privacyorganisaties en techbedrijven het Amerikaanse Congres opgeroepen om Big Tech aan te pakken.

Op dit moment zijn grote techbedrijven in staat om concurrenten in een vroeg stadium over te nemen en te bepalen wat erop hun platforms gebeurt. "Als je niet via Google bent te vinden is het alsof je niet bestaat. En als je app niet in de Apple of Google appstore komt, is het ook alsof die niet bestaat", zegt Katharine Trendacosta van de EFF. Ze merkt op dat dit indruist tegen een basisprincipe van het internet, namelijk dat de gebruiker beslist.

"Als je ontdekt dat er een kwetsbaarheid in iMessage aanwezig is zou je de app moeten kunnen verwijderen. Als je een activist of journalist bent die kan worden aangevallen, is dat een potentieel levensreddende keuze die je moet kunnen maken. En als je gewoon een andere app in plaats van iMessage op je telefoon wilt moet je die keuze kunnen maken", gaat Trendacosta verder.

Mensen zouden de Apple App Store of Google Search moeten kiezen omdat het de best service biedt, niet omdat alternatieven veel lastiger te gebruiken zijn. "Diensten moeten weer concurreren voor onze tijd door de beste te zijn. Onze veiligheid wordt vergroot wanneer meerdere bedrijven zich inzetten om de veiligste dienst te zijn. Onze privacy wordt vergroot wanneer één bedrijf ons niet via onze zoekopdrachten, e-mail, bekeken video's, plattegrond en gezondheidsdata kan volgen", merkt Trendacosta op.

Verschillende wetten die in de Verenigde Staten zijn voorgesteld moeten hiervoor zorgen. Zo moet de Open App Markets Act gebruikers controle over hun smartphones geven, door bedrijven te verplichten dat gebruikers bepalen welke apps ze op hun toestel willen hebben. De Access Act geeft gebruikers de keuze om grote diensten te verlaten door interoperabiliteit te bevorderen. De Platform Competition and Opportunity Act vergroot het toezicht op de overnames door grote techbedrijven.