Gerefurbishte AirPods soms gekoppeld aan iCloud-account vorige eigenaar

Gerefurbishte AirPods blijken soms nog gekoppeld te zijn aan het iCloud-account van de vorige eigenaar, die zo de locatie kan zien wanneer de apparaatjes opnieuw worden geactiveerd. Daarnaast krijgt de nieuwe eigenaar een melding te zien dat de AirPods nog steeds zijn gekoppeld aan het account van de vorige eigenaar. De koppeling is een probleem voor bedrijven die gerefurbishte AirPods aanbieden, zo stelt Business Insider. Zo claimt refurbisher goTRG meer dan dertigduizend AirPods te hebben liggen die met het probleem te kampen hebben.

Bij de problematische gerefurbishte AirPods verschijnt een melding van een "AirPods Mismatch" en dat de apparaatjes zijn gekoppeld aan een ander Apple ID. Op het moment dat de nieuwe eigenaar de gerefurbishte AirPods activeert kan de vorige eigenaar via de Find My-app eenmalig de locatie van de apparaatjes zien. De oplossing is dat de originele eigenaar voor de verkoop de AirPods van zijn iCloud-account loskoppelt. De meeste mensen zouden dit echter vergeten en een refurbisher is niet in staat om AirPods van andermans iCloud-account los te koppelen.

Volgens Kyle Wiens van de website iFixit is er sprake van opzet. "Het laat een onderliggende strategie van Apple zien om elk onderdeel van de ervaring te controleren, waaronder het synchroniseren van individuele onderdelen in de telefoon, of een individueel oordopje aan een account." Beveiligingsonderzoeker Patrick Wardle denkt dat de maatregel mogelijk bewust is genomen om te voorkomen dat gestolen AirPods na een fabrieksreset direct door de dief zijn te gebruiken of ontraceerbaar zijn voor het slachtoffer.