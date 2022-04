Rotterdammer opnieuw aangehouden voor telefoonfraude via modems

Het Cybercrimeteam van de politie Rotterdam heeft vandaag opnieuw een 43-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van telefoonfraude via illegaal verkregen modems. De verdachte zat nog in zijn proeftijd, nadat hij in 2020 voor hetzelfde feit was aangehouden en veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk.

De man wordt er wederom van verdacht met gebruik van valse identiteitsgegevens veelvuldig modems te hebben besteld, om vervolgens met de bijbehorende vaste telefoonnummers op grote schaal te bellen naar betaalde servicenummers. De telefoonrekeningen werden nooit betaald. Volgens de politie maakte de man gebruik van verschillende e-mailadressen voor het bestellen van modems voor verschillende huisadressen. De modems liet hij op een bezorgpunt afleveren, waar hij de apparaten ophaalde.

Twee jaar geleden werd de man veroordeeld omdat hij over een periode van twee jaar met valse persoonsgegevens modems bestelde bij VodafoneZiggo. Bij een huiszoeking destijds werden maar liefst 1161 modems aangetroffen. VodafoneZiggo vorderde toen een schadevergoeding van 575.000 euro. Bij de huiszoeking die vanochtend plaatsvond werden tientallen modems aangetroffen. Volgens de politie heeft VodafoneZiggo meerdere maatregelen getroffen om dergelijke fraude te voorkomen, maar bleek dit niet voldoende.