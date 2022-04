Nieuwe EU-wetgeving verplicht online platforms om nepnieuws aan te pakken

De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben vandaag een voorlopig politiek akkoord bereikt over de Digital Services Act (DSA), nieuwe EU-wetgeving die online platforms onder andere verplicht om nepnieuws aan te pakken en met factcheckers samen te werken. Volgens de lidstaten en het Parlement moet de wetgeving ervoor zorgen dat "wat offline illegaal is, ook online illegaal wordt".

De wet verplicht grote platforms als Facebook en Google om in crisissituaties stappen te ondernemen tegen content die wordt bestempeld als nepnieuws en desinformatie. Ook verplicht de DSA straks aanbieders van digitale diensten om illegale online inhoud te bestrijden én hierover uitgebreider gebruikers te informeren. Digitale aanbieders moeten het verwijderen van informatie of gebruikersaccounts beter uitleggen en een eenduidige klachtenprocedure bieden waar gebruikers terecht kunnen.

Via de wetgeving wordt het online platforms verboden om nog langer advertenties te personaliseren op grond van bijvoorbeeld geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. Minderjarigen zijn straks bovendien extra beschermd tegen gepersonaliseerde advertenties. De DSA verbiedt ook het gebruik van dark patterns. Hierbij worden gebruikers via knoppen, kleuren en teksten een bepaalde kant op geduwd, om ze zoveel mogelijk privégegevens af te laten staan.

De Europese Commissie houdt straks toezicht op naleving van de DSA door grote online platformen en zoekmachines. Zij betalen zelf via een heffing voor dit toezicht. De akkoorden over DMA en DSA worden de komende tijd nog voor instemming voorgelegd aan de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Na een overgangstermijn moeten de DSA en de Digital Markets Act, waar vorige maand al een voorlopig akkoord over werd bereikt, vanaf medio 2024 gaan gelden.

"Deze wetgeving is een doorbraak in hoe we desinformatie aanpakken. Big tech-bedrijven moeten nu veel meer doen. Ze moeten bots en nepaccounts weren en samenwerken met onafhankelijke factcheckers. Algoritmes die desinformatie stimuleren, moeten worden aangepast. Dat is een hele stap vooruit", zegt staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.

"Twintig jaar lang hebben we geen wetgeving gehad op digitale diensten, terwijl de techsector zich razendsnel ontwikkelde. Het is dan ook historisch te noemen dat het Parlement en de Raad vandaag een akkoord bereikt hebben op de wet die het internet gaat hervormen. Wat in de echte wereld illegaal is, moet ook online illegaal zijn, zodat onze kinderen, ouderen en wij allemaal veilig zijn op het internet", aldus PvdA-Europarlementariër Paul Tang die bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel betrokken was.