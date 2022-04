VVD stelt Kamervragen over ransomware-aanval op gemeente Buren

Op 1 april wisten criminelen achter de SunCrypt-ransomware toegang te krijgen tot systemen van de gemeente Buren en daar naar eigen zeggen vijf terabyte aan data buit te maken. Het gaat onder andere om gevoelige persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie van inwoners. Honderddertig gigabyte aan gestolen data is inmiddels online gezet.

De aanval is aanleiding voor VVD-Kamerlid Rajkowski om minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken om opheldering te vragen. "Is bekend op welke manier ransomware criminelen zijn binnengedrongen in de systemen van de gemeente Buren? Zo ja, op welke manier is de aanval verlopen? Worden andere gemeentes over deze modus operandi geïnformeerd, al dan niet via de Informatiebeveiligingsdienst (IBD)", zo vraagt ze aan de minister.

De gemeente liet eerder weten dat het nog geen idee heeft hoe de criminelen het netwerk konden binnendringen. Bruins Slot moet ook duidelijk maken of andere Nederlandse gemeentes onlangs het slachtoffer van ransomware zijn geworden en om welke gemeentes het gaat. Verder wil Rajkowski weten welke stappen er vanuit de Rijksoverheid worden genomen om gemeentes weerbaar tegen ransomware-aanvallen te maken en of een ondersteuningspakket de digitale weerbaarheid van gemeentes kan verhogen. De Kamervragen dienen binnen drie weken te zijn beantwoord.