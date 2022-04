OpenSSL verschuift release beveiligingsupdates naar 3 mei

OpenSSL zou vandaag met beveiligingsupdates komen, maar de ontwikkelaars hebben besloten dit te verschuiven naar dinsdag 3 mei. Een reden is niet gegeven. OpenSSL behoort tot de meestgebruikte software voor het versleutelen van internetverbindingen. Websites maken er bijvoorbeeld gebruik van om het verkeer van en naar bezoekers te versleutelen, maar het wordt ook binnen allerlei applicaties gebruikt.

Kwetsbaarheden in OpenSSL kunnen zeer grote gevolgen voor het internet hebben, zo heeft de Heartbleed Bug in het verleden aangetoond. Vandaag zou OpenSSL met beveiligingsupdates komen voor één of meerdere kwetsbaarheden met een maximale impact van "Moderate". Het gaat dan om problemen als crashes in client-applicaties, kwetsbaarheden in minder populaire protocollen en lokale kwetsbaarheden.

Dergelijke kwetsbaarheden worden meestal privé gehouden en in een volgende geplande release verholpen. Daarbij probeert OpenSSL meerdere kwetsbaarheden met deze impact tegelijkertijd te verhelpen. Voor kritieke beveiligingslekken komt OpenSSL wel met een aparte update. Matt Caswell van het OpenSSL Project Team laat vandaag op de mailinglist van OpenSSL weten dat besloten is om de release van OpenSSL 3.0.3 en 1.1.1o te verschuiven naar dinsdag 3 mei.