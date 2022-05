Microsoft voorziet testversie Edge-browser van vpn-achtige oplossing

Microsoft heeft een vroege testversie van de Edge-browser voorzien van een vpn-achtige oplossing, maar de functionaliteit van de dienst is vooralsnog beperkt. Met het Microsoft Edge Secure Network wordt er een versleutelde tunnel naar servers van internetbedrijf Cloudflare opgezet.

Volgens Microsoft helpt dit bij het tegengaan van online tracking. "Door je webverkeer direct vanuit Microsoft Edge te versleutelen, voorkomen we dat je internetprovider browsingdata zoals bezochte websites kan verzamelen", aldus het techbedrijf. De dienst is alleen beschikbaar voor gebruikers die op de browser zijn ingelogd met hun Microsoft Account. Daarnaast biedt de dienst volgens een supportdocument maximaal één gigabyte aan dataverkeer per maand.

De vpn-achtige dienst wordt in samenwerking met Cloudflare aangeboden. Volgens Microsoft verzamelt Cloudflare een beperkte hoeveelheid diagnostische gegevens en supportdata. Deze gegevens worden elke 25 uur verwijderd. Bleeping Computer testte Edge Secure Network, dat voor een selecte groep gebruikers van Edge Canary beschikbaar is.

Vooralsnog is de conclusie dat het om een beperkte dienst gaat. Zo kunnen gebruikers niet hun locatie kiezen, waardoor het niet mogelijk is om bijvoorbeeld content van streamingdiensten te bekijken die niet in het land van de gebruiker toegankelijk is. Verder biedt de dienst op dit moment één gigabyte aan dataverkeer. Of en wanneer Edge Secure Network in de standaardversie van de browser wordt gelanceerd is op dit moment onbekend.