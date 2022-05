EU beschuldigt Apple van machtsmisbruik wegens beperken NFC-functie

Het is in eerste instantie de vraag of nfc als functionaliteit in een telefoon bedoeld kan zijn om uberhaupt op te concureren. Je kan in zekere zin stellen dat bepaalde functies op een telefoon in eerste plaats een veiligheidsissue is dat is gebaat bij een eenzijdige ingang in plaats van een modulair beschikbare ingang zoals een IO-kit zoals dat met bluetooth en usb als verbinding functies al tot vele problematische kwetsbaarheden heeft geleid.

In tweede instantie kan je er van uit gaan dat nfc nog niet uitgerijpt is en dat het voorlopig beter niet vrij gegeven kan worden.

Ten derde, dit lijkt een rem op de afschaffing van contant geld en is indirect misschien dus geen kwalijke beperking.