Tweede Kamer tegen uniek id-nummer in digitaal Europees identiteitsbewijs

De Tweede Kamer heeft grote bezwaren tegen een uniek en blijvend identificatienummer in het digitaal Europees identiteitsbewijs en roept het kabinet op om in actie te komen. Twee moties over het digitaal Europees id-bewijs werden vandaag door een meerderheid in de Kamer aangenomen. Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren.

Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren. Eerder uitte Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent privacy aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Rijksuniversiteit Groningen, zijn zorgen over het digitaal identiteitsbewijs.

Nu blijkt dat er ook zorgen in de Tweede Kamer zijn. ChristenUnie-Kamerlid Ceder en D66-Kamerlid Dekker-Abulaziz dienden een motie in waarin ze stellen dat de Europese digitale identiteit nu en in de toekomst niet mag leiden tot dataconcentratie, waarbij bij de Europese Unie, staten of bedrijven een grote hoeveelheid centrale data samenkomt.

Het raamwerk voor een Europese digitale identiteit mag volgens de Kamerleden ook in de toekomst niet leiden tot een directe of indirecte verplichting voor mensen die hier geen gebruik van willen of kunnen maken. Verder moet bij de ontwikkeling van het identiteitsbewijs gebruik worden gemaakt van opensourcetechnologie. In de motie wordt het kabinet opgeroepen om bij de onderhandelingen over het id-bewijs hierop in te zetten.

Uniek en blijvend identificatienummer

Een tweede motie van alleen Ceder gaat over de gevaren voor burgers en risico's van misbruik door een uniek en blijvend identificatienummer in het raamwerk voor een Europese digitaal identiteitsbewijs. Ceder wil dat het kabinet zich tot het uiterste inspant om steun te krijgen tegen het unieke id-nummer en inzet op alternatieven. Wanneer dit niet mogelijk blijkt moet het Nederlandse parlement zich over het digitaal id-bewijs kunnen uitspreken om te voorkomen dat er onomkeerbare stappen worden genomen.