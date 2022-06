Is het juridisch mogelijk dat je door het niet installeren van updates bepaalde rechten verliest?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Bij mijn laatste updates van Android kreeg ik deze melding: "Je apps werken misschien niet zonder updates Als je updates niet installeert, is het mogelijk dat de app of belangrijke functies niet meer werken en raak je je recht kwijt om juridische eisen te stellen." Hoe juridisch bindend is dit?

Antwoord: Nee, die had ik ook nog niet eerder gezien. Het lijkt een standaard Android foutmelding, maar ook zoeken op die tekst of de Engelse vertaling ervan gaf me geen nadere inzichten over waar men precies op doelt.

Het stukje van "misschien niet meer werken" wil ik nog wel geloven, het lijkt me vrij evident dat updates dingen toevoegen of herstellen zodat de werking zal verbeteren. Maar “raak je je recht kwijt om juridische eisen te stellen”?

Ik gok dat dit een vertaling is van "lose your right to make legal claims". Dat is niet precies hetzelfde als een eis, een claim is ook het uitoefenen van een wettelijk recht. Ik vermoed dan ook dat dit gaat over het AVG recht om je data te kunnen exporteren uit een app. Als je niet update, kan het zijn dat je data niet meer goed te lezen is en daarom een export niet zal kunnen.

De formulering is dan alleen bepaald onhandig: je raakt juridische rechten niet kwijt vanwege het onvermogen van software om die rechten te ondersteunen. Hooguit is het lastiger die rechten uit te oefenen, maar dat is primair het probleem van de app-ontwikkelaar. Maar goed, ik zie wel hoe het installeren van een update een redelijke eis is om zo’n functie werkend te houden.

In ieder geval: het is juridisch onmogelijk dat het niet installeren van updates je bepaalde rechten ontzegt. Zo werkt de wet niet.

Iemand een idee waar dit (nog meer) over kan gaan?

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.