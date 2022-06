Italiaanse afvalverwerker krijgt boete voor digitale schandpaal op Facebook

Een Italiaanse afvalverwerkingsdienst heeft een boete van 200.000 euro gekregen wegens het plaatsen van video's van afvaldumpers op Facebook. De Italiaanse privacytoezichthouder legde de boete op wegens het overtreden van meerdere artikelen van de Italiaanse uitwerking van de GDPR.

Amiu verzorgt de afvalverwerking voor de Italiaanse kuststad Taranto. De afvalverwerker plaatste verborgen videocamera's om mensen te betrappen die illegaal afval dumpen. Beelden werden in sommige gevallen op Facebook geplaatst. De vermeende overtreders waren echter direct of indirect te identificeren, zo stelde de privacytoezichthouder.

Volgens de autoriteit had de afvalverwerker geen juridische grondslag voor het plaatsen van de video's op Facebook. Daarnaast schond het bedrijf het principe van doelbinding. Het doel waarvoor de beelden waren verzameld kwamen niet overeen met het doel waarvoor ze op Facebook waren geplaatst. Verder bleek dat de organisatie geen functionaris gegevensbescherming had aangesteld.

Wegens de overtredingen vond de Italiaanse databeschermingsautoriteit een boete van 200.000 euro gerechtvaardigd. De afvalverwerker zegt in beroep te zullen gaan. Volgens de organisatie was het doel van het publiceren van de video's om mensen af te schrikken en bewustzijn over het probleem van afvaldumping te creëren. De afvalverwerker is dan ook niet van plan om met de verborgen "videovallen" te stoppen.