"Aboutaleb hield publicatie van AP-rapport over inzet camerawagens tegen"

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft de publicatie van een kritisch rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de inzet van camerawagens om de coronamaatregelen te handhaven tegengehouden, zo meldt NRC op basis van oud-privacyfunctionaris bij de politie Ben van Hoek en interne politiemails. De e-mails werden onterecht door de politie bij een Wob-verzoek achtergehouden.

Volgens het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft Rotterdam de privacy van burgers geschonden door mobiele camerawagens in te zetten waarmee werd gekeken of mensen de coronamaatregelen wel naleefden. Begin 2020 kondigde Rotterdam aan dat het camerawagens ging inzetten om de coronaregels te handhaven. De auto’s zonden live beelden naar een centraal punt, waar deze werden bekeken door camera-operators en een centralist.

Deze medewerkers konden wanneer dit nodig was direct schakelen met handhavers of politie. De auto's waren oorspronkelijk bedoeld om tijdens het Eurovisiesongfestival rond te rijden. Vanwege het coronavirus werden ze al in april ingezet. De inzet van de camerawagens zorgde voor veel vragen van de gemeenteraad. Zo bleek dat de gemeente verschillende zaken had nagelaten die voor de inzet van de auto's vereist waren, zoals het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Met een DPIA worden de risico's in kaart gebracht en maatregelen om die te verhelpen.

De Autoriteit Persoonsgegevens had in 2020 ook al aangegeven dat de camerawagens niet op de gebruikte manier kon worden ingezet. Daarop werden de camerawagens door de gemeente van de straat gehaald. Vervolgens besloot de gemeente de camerawagens na enige aanpassingen weer in te zetten, zonder de Autoriteit Persoonsgegevens en de gemeenteraad in te lichten.

Gemeenteraadsverkiezingen

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens dat vervolgens werd ingesteld blijkt dat de gemeente Rotterdam bij de inzet van de camerawagens de AVG heeft overtreden. Burgemeester Aboutaleb besloot publicatie van het rapport tegen te houden. Hij wilde het openbaar maken van het document over de gemeenteraadsverkiezingen heen tillen, aldus NRC.

Vorig jaar november ontkende Aboutaleb dat hij de publicatie had tegengehouden, maar volgens Van Hoek en interne politiemails is dat wel het geval. "Aboutaleb probeerde het onderzoek te vertragen”, zegt Van Hoek tegen NRC. "In een overleg met de politie heeft hij gezegd dat de publicatie van het rapport over de verkiezingen heen moest worden getild."

De lezing van Van Hoek wordt bevestigd door interne politiemails. "Burgemeester stelt voor om het over de verkiezingen te tillen”, staat in een verslag van het driehoeksoverleg over de vraag of de politie moet instemmen met de publicatie van het rapport." NRC had via een Wob-verzoek om de informatie gevraagd, maar die werd ten onrechte niet verstrekt, zo erkent de politie nu.

Volgens de politie is de inhoud van het eigen verslag niet correct. De politiechef zou hebben geopperd om publicatie van het rapport uit te stellen, niet Aboutaleb. Zo zou het rapport pas door de nieuwe gemeenteraad kunnen worden besproken. Aboutaleb wil zelf niet op vragen reageren.

"Een publicatie verhinderen omdat het niet goed uitkomt voor de verkiezingen, is geen motief dat past binnen een goed werkende democratie", zegt Van Hoek over het vooral. Volgens de oud-privacyfunctionaris laat het voorbeeld zien dat gemeentebesturen niet transparant zijn. "Waarom zouden burgers zich nog aan de wet houden als de overheid het zelf niet doet?", voegt hij toe. Het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens is nog altijd niet openbaar gemaakt.