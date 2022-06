Franse privacytoezichthouder biedt oplossing voor gebruik Google Analytics

Websites in Frankrijk kunnen met Google Analytics blijven werken, maar moeten dan wel van een goed geconfigureerde proxy gebruikmaken, zo stelt de Franse privacytoezichthouder CNIL. In februari oordeelde de toezichthouder dat het gebruik van Google Analytics in strijd met de Europese privacywetgeving GDPR is. Een Franse website die van Googles statistiekenprogramma gebruikmaakte kreeg één maand de tijd om een oplossing te zoeken.

CNIL deed uitspraak na klachten die waren ingediend door noyb, de privacyorganisatie van de bekende activist Max Schrems. De klachten waren onder andere gericht tegen een Franse website waarop Google Analytics draait. Volgens de Franse privacytoezichthouder is persoonlijke data die via Google Analytics naar de Verenigde Staten wordt gestuurd niet goed beschermd en kan door Amerikaanse inlichtingendiensten worden opgevraagd.

Na de uitspraak keken verschillende partijen naar technische oplossingen om Googles statistiekenprogramma toch te blijven gebruiken, maar volgens CNIL zijn er geen eenvoudige aanpassingen die dit mogelijk maken. Het grootste probleem is dat bij het bezoeken van een website met Google Analytics er ook requests met gebruikersinformatie naar Google gaan. Er mag dan ook geen contact zijn tussen Google en de bezoeker van een website waarop Analytics draait, aldus de Franse toezichthouder.

Dit is mogelijk door gebruik te maken van een proxy. Voorwaarde is wel dat alle data die de proxy naar Analytics doorstuurt geen informatie bevat waarmee de gebruiker is de identificeren. Zo mag er geen ip-adres worden doorgestuurd en moet de proxy de user identifier vervangen. Verder moet de referer worden verwijderd en mogen verzamelde url's geen parameters bevatten. Het is tevens belangrijk dat data op de proxyserver niet de Europese Unie verlaat.

Vorige maand werd bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens het onderzoek heeft afgerond of het gebruik van Google Analytics in Nederland is toegestaan. De conclusie wordt echter in de loop van het jaar bekendgemaakt. Op de eigen website waarschuwt de AP nog altijd dat het gebruik van Google statistiekenprogramma mogelijk binnenkort niet is toegestaan.