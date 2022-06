Politie en gemeente Heerlen starten stickeractie tegen bankhelpdeskfraude

De politie en gemeente Heerlen zijn een stickeractie gestart om inwoners te waarschuwen voor bankhelpdeskfraude. Het aantal aangiften van bankhelpdeskfraude in Limburg is in een jaar tijd verdriedubbeld. De totale schade door bankhelpdeskfraude in Nederland steeg vorig jaar explosief naar 47,6 miljoen euro. In 2020 ging het nog om een bedrag van 26,2 miljoen euro, zo liet de de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) eerder dit jaar weten.

Bij bankhelpdeskfraude bellen oplichters mensen op en doen zich voor als bankmedewerker. Daarbij maken ze soms gebruik van spoofing, waardoor op de telefoon van het slachtoffer het telefoonnummer van de bank wordt getoond. Vervolgens wordt het slachtoffer misleid om een groot geld bedrag naar een zogenaamde "kluisrekening" van de bank over te maken. Ook komt het voor dat de fraudeurs de pinpas van slachtoffers komen ophalen, nadat ze eerder al de pincode hebben ontfutseld.

Om inwoners van Heerlen voor deze vorm van criminaliteit te waarschuwen delen de gemeente en politie van de Limburgse stad nu stickers uit. "Belangrijk is dat burgers deze vormen van bankhelpdeskfraude gaan herkennen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden”, zegt teamchef van Politie Heerlen, Ali Sabri. "Door samen te werken met gemeente Heerlen verwachten we de burgers beter te kunnen bereiken, te waarschuwen, preventiemiddelen verschaffen en zo het aantal slachtoffers te verminderen."

Volgens Roel Wever, burgemeester Heerlen en cyberburgemeester Limburg, is het aantal fraudegevallen flink gestegen. "Dat is zorgelijk. Mensen kunnen daar zelf iets aan doen door zich goed te informeren. En, ik zou het mooi vinden als ook anderen stilstaan bij de ouderen en kwetsbaren in hun familie of omgeving. Hoe weerbaar zijn ze eigenlijk? Je kunt ze waarschuwen en helpen zich veiliger en zekerder te voelen. Alleen dat is al veel waard."

Wethouder Marco Peters merkt op dat vaak vijftigplussers de dupe zijn van deze vorm van oplichting en het ontzettend belangrijk is om hen bewust te maken hoe deze oplichters opereren. "Daar draagt deze campagne aan bij. Dus ik zal er dan ook voor zorgen dat deze stickers bij de diverse ouderenplatforms in de stad te verkrijgen zijn."