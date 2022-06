Rutte verstuurde sinds november 7400 sms-berichten via oude Nokia

Premier Mark Rutte heeft van 1 november vorig jaar tot 1 juni dit jaar via zijn "oude Nokia-telefoon" meer dan 7400 sms-berichten verstuurd, zo meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Afgelopen mei werd bekend dat Rutte sms-berichten op zijn telefoon zelf verwijderde en berichten die hij nodig vond om te laten archiveren doorstuurde. Hierdoor is onduidelijk of berichten die wel gearchiveerd hadden moeten worden niet zijn verwijderd.

De premier stelt dat hij sms-berichten die hij van belang vond voor de bestuurlijke besluitvorming doorstuurde naar een medewerker, die de sms vervolgens bewaarde. Op verzoek van GroenLinks-Kamerlid Klaver heeft Rutte metadata over zijn telefoongebruik gedeeld met de Tweede Kamer. De gegevens zijn gebaseerd op facturen van twee telecomproviders die de premier gebruikte.

"In de periode van 1 november 2021 tot 1 juni 2022 valt uit de factuur van mijn Nokia te herleiden dat 7433 berichten zijn verzonden. Verder vermeldt de factuur dat 1257 sms-berichten van en naar het buitenland zijn gestuurd. Deze categorie omvat zowel ontvangen als verzonden berichten, de provider kan hierin geen onderscheid maken", zo laat Rutte weten.

Uitgevallen Nokia

Verder schrijft de premier dat hij eind april/begin mei door het uitvallen van zijn Nokia-telefoon in het buitenland berichten via zijn iPhone heeft verzonden. Het gaat volgens Rutte om een iPhone die hij tot dan toe niet voor sms-berichten gebruikten. "Na terugkomst in Nederland ben ik vervolgens in plaats van het Nokia-toestel een nieuwe iPhone gaan gebruiken voor het versturen van sms-berichten", voegt de minister-president toe. Van 1 april tot 1 juni dit jaar ging het in totaal om 177 sms-berichten.

Rutte stelde eerder dat hij berichten die volgens hem voor archivering in aanmerking kwamen doorstuurde. Van 19 november vorig jaar tot en met 19 mei dit jaar ging het om 1612 berichten, waaronder 173 berichten die de minister-president van derden ontving en doorzond aan ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken. In de genoemde periode zijn in totaal 133 berichten gearchiveerd in het departementale document management systeem.