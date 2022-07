Kabinet presenteert plan om cyberweerbaarheid mkb'ers te verhogen

Het kabinet heeft vandaag een plan gepresenteerd om de cyberweerbaarheid van mkb'ers te verhogen. Zo zal er onder andere worden onderzocht hoe het gedrag van ondernemers is te veranderen. Volgens ministers Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en Adriaansens van Economische Zaken zijn ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf kwetsbaar voor cybercrime en worden er vaak slachtoffer van.

De bewindsvrouwen merken op dat uit CBS-gegevens blijkt dat veel bedrijven basale veiligheidsmaatregelen niet nemen. "Hier is nog een wereld te winnen. Door basismaatregelen te nemen wordt het cybercriminelen minder makkelijk gemaakt om netwerken binnen te komen en schade aan te richten, direct of indirect." Vanuit de overheid hebben er gesprekken met ondernemers en hun vertegenwoordigers plaatsgevonden over cyberveiligheid en hoe deze is te verhogen.

Uit deze gesprekken komt naar voren dat relatief veel mkb-ondernemers de ernst en risico’s van cybercrime onderschatten. "Het is daarom belangrijk om in te zetten op voorlichting en bewustwording", aldus de ministers. Ook blijkt dat wanneer ondernemers het advies krijgen om een groot aantal vrij complexe handelingen te verrichten, dit tot een averechtse reactie kan leiden. "Het is wenselijk de communicatie eenvoudig te houden en de hoeveelheid communicatie te beperken", zo stellen de bewindsvrouwen verder.

Om meer bewustwording én gedragsverandering te bereiken zal het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken de voorlichtingsactiviteiten intensiveren. Daarnaast zal het DTC de instrumenten die ondernemers helpen bij het nemen van beveiligingsmaatregelen uitbreiden. Zo zal er een tool komen die kleine bedrijven op weg helpt, waaronder zzp'ers, die geen tot weinig kennis hebben van, of interesse hebben in, cybersecurity.

Verder start er deze zomer een onderzoek met de naam "Human factors in cybersecurity in het mkb", dat zich richt op gedragsverandering. Zo wordt er onderzocht hoe ondernemers ontvankelijk voor informatie kunnen worden gemaakt om die vervolgens ook daadwerkelijk toe te passen.