Nederland geeft VS toegang tot database met miljoenen vingerafdrukken

Nederland geeft de Amerikaanse autoriteiten toegang tot de Nederlandse strafdatabank die ruim zes miljoen vingerafdrukken van 1,5 miljoen veroordeelden en verdachten bevat. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft een aanvraag tot koppeling gedaan. Al twintig landen hebben toegang tot Het Automatisch Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie (HAVANK), zoals de database wordt genoemd.

Jaarlijks worden zo'n 150.000 vingerafdrukken ingevoerd en gecontroleerd. Dit zijn vingerafdrukken van verdachten van een misdrijf waarop voorlopige hechtenis staat of die weigeren zich te identificeren. Veertig procent daarvan is van een persoon die nog niet eerder was geregistreerd. Deze vingerafdrukken mag de politie gebruiken voor het voorkomen, opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten en identificatie van onbekende lijken.

Jaarlijks worden zo’n achtduizend sporen van plaatsen delict vergeleken met de vingerafdrukken in de HAVANK-database. "In gemiddeld zo’n 20 tot 25 procent van de gevallen vinden we de persoon van wie de vingerafdrukken zijn", zegt John Riemen van de politie. Wanneer de politie geen spoor in HAVANK aantreft, kan het in de databases van andere landen zoeken.

Het grote aantal vingerafdrukken in de database komt volgens Riemen door de lange bewaartermijnen en de hoeveelheid aanhoudingen. Vingerafdrukken van personen die geen verdachte meer zijn, moeten uiteindelijk worden gewist. Tenzij ze nog verdachte zijn in een andere zaak of zijn veroordeeld. De wet schrijft dan ook voor dat de politie alleen vingerafdrukken mag verwijderen in opdracht van de Justitiële Informatiedienst (Justid). Er wordt nu onderzocht of dit proces moet worden aangepast.

Software

De politie maakt sinds 1989 gebruik van HAVANK. De hardware en software is vernieuwd, waardoor politie met minder materiaal toch een solide sporenvergelijking kan maken. Daarnaast zou het systeem nu nog nauwkeuriger zijn. Verder is er een smartphone-app ontwikkeld om aangetroffen vingerafdrukken direct te vergelijken met de sporen in HAVANK.