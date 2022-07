Chatsoftware Element biedt end-to-end versleutelde embedded live chat

Tal van organisaties, waaronder banken en zorginstellingen, bieden hun klanten en gebruikers een online live chat voor het stellen van vragen, maar de meeste van deze embedded chats zijn niet end-to-end versleuteld, zo claimen de makers van chatsoftware Element. Die hebben nu een oplossing genaamd Chatterbox gelanceerd die wel end-to-end versleutelde communicatie biedt.

Chatterbox is een open source "secure embedded live chat" gebaseerd op Matrix en is binnen websites en apps te gebruiken. Matrix is een protocol en platform dat versleutelde communicatie biedt. Organisaties kunnen Chatterbox zelf hosten of voor een gehoste oplossing kiezen. Klanten en gebruikers van deze organisaties hoeven niet eerst een account aan te maken of zich te registreren om end-to-end versleuteld te kunnen chatten.

Verder claimen de ontwikkelaars dat Chatterbox net zo eenvoudig te implementeren is als andere embedded live chatsoftware. Doordat Chatterbox op Matrix is gebaseerd, is het interoperabel met andere Matrix-gebaseerde apps. De broncode van de software is te vinden via GitHub.